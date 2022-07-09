اليابان تسجل 55 ألفا و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

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سجلت اليابان، 55 ألفا و18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9 ملايين و656 ألفا و246 حالة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت أنه تم أيضا تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و433 حالة.



وأضافت القناة، أن هناك 74 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين 267 ألفا و139 شخصا.