اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تسجل 55 ألفا و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

السبت، 09 يوليه 2022 12:34 م
اليابان تسجل 55 ألفا و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت اليابان، 55 ألفا و18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9 ملايين و656 ألفا و246 حالة.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت أنه تم أيضا تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و433 حالة.


وأضافت القناة، أن هناك 74 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين 267 ألفا و139 شخصا.


اليابان

كورونا

كورونا فى اليابان

فيروس كورونا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة