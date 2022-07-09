الفاتيكان: لا نستبعد زيارة البابا فرانسيس إلى كييف فى أغسطس المقبل

وكالات

لم يستبعد بول ريتشارد غالاغر، رئيس الأساقفة والشؤون الدولية للكرسي الرسولي، أن يقوم البابا فرانسيس بزيارة إلى أوكرانيا في أغسطس المقبل.

وقال غالاغر على هواء قناة Rai1 TV: "البابا مقتنع بأنه إذا كان بإمكانه القيام بزيارة، فستكون لها نتائج إيجابية. قال إنه سيذهب إلى أوكرانيا، وكان دائما يبدي رغبته في زيارة موسكو، وكذلك لقاء السلطات الروسية".

وردا على سؤال عما إذا كانت الرحلة إلى كييف يمكن أن تتم عند عودته من كندا، التي سيزورها البابا في نهاية يوليو، قال وزير الشؤون الدولية: "نعم، أعتقد أنه عند عودته من كندا، سنبدأ حقا في استكشاف إمكانية ذلك."

وفي حديثه عن إمكانية القيام بزيارة في وقت مبكر من أغسطس، قال غالاغر: "ربما، لن أستبعد ذلك، لكن الكثير يعتمد على نتائج الرحلة إلى كندا، سنرى كيف يمر البابا بهذه الرحلة، والتي ستكون مرهقة للغاية، وبعد ذلك سنرى".

وفي أوائل يوليو، قال البابا فرانسيس في مقابلة مع وسائل الإعلام إنه يود زيارة موسكو وكييف بعد زيارته لكندا، المقررة في الفترة من 24 إلى 30 يوليو. ثم صرح البابا أن هناك اتصالات بين وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فيما يتعلق برحلة محتملة إلى موسكو من قبل البابا.