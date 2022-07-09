السعودية تعلن ضبط 13 ألفا و397 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 13 ألفا و397 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 8 آلاف و910 مخالفين.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 30 يونيو الماضي وحتى 6 يوليو الجاري، أسفرت عن ضبط 13 ألفا و397 مخالفا، منهم 8 آلاف و388 مخالفا لنظام الإقامة و3 آلاف و44 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1965 مخالفا لنظام العمل.



وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 258 شخصا، كما تم ضبط 87 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 25 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 67 ألفا و971 وافدا مخالفا؛ منهم 64 ألفا و299 رجلا، و3 آلاف و672 امرأة، فيما تمت إحالة 53 ألفا و90 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 5 آلاف و542 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8 آلاف و910 مخالفين.



وحذرت الداخلية السعودية "من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء " .