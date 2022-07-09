السعودية تضخ أكثر من 765 ألف متر من المياه لضيوف الرحمن خلال 24 ساعة

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قالت شركة المياه الوطنية السعودية، إن إجمالي كميات المياه الموزعة للأربع وعشرين ساعة الماضية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغ (765.065) ألف متر مكعب.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت أن الشركة واصلت عملياتها التشغيلية لمنظومة الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال الضخ على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكات في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة في اليوم.



وأكدت "المياه السعودية"، أنه وبفضل من الله لم يتم تسجيل أي انقطاعات أو حالات مؤثرة في عملياتها التشغيلية، مؤكدة الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ وفقاً للممارسات المهنية المعتمدة.



من جهة أخرى .. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنها بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة المالية، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تبذل جهودًا حثيثة لاستكمال مشروع شبكات التغطية الداخلية للهاتف الجوال.



ويهدف المشروع الذي استكملت مرحلته الأولى إلى توفير بنية رقمية متطورة في المسجد الحرام تمكّن من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة استثمارية جذابة لتطوير تطبيقات خدمية ذكية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.



ويستهدف مشروع التغطية الداخلية لشبكة الجوال في الحرم المكي الذي يتوقع عند اكتمال تشغيل جميع عناصره أن يكون من أكبر مشاريع حلول التغطية الداخلية على مستوى العالم، ويستهدف خدمة أكثر من مليونين حاج ومعتمر وزائر، ويشمل تركيب 4 آلاف هوائي، وأكثر من 800 كيلومتر من الكيابل، وكذلك تركيب 1300 مقوي إشارة فرعية، وتبرز أهمية تعزيز الشبكات في رفع مستوى خدمات الهاتف المتنقل، وتأمين تغطية أفضل لاستيعاب الأعداد المتوقعة مستقبلًا لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة المستخدم برفع سرعات الإنترنت المتنقل، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الأبراج الخارجية، وتحسين المشهد الحضري في محيط الحرم