الخارجية الأمريكية: بلينكن يجتمع مع نظيره الصيني عقب اجتماع وزاري لمجموعة ال20

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتمع مع نظيره الصيني وانج يي، في العاصمة الإندونيسية بالي عقب اجتماع وزاري لمجموعة العشرين .

وأعرب بلينكن بحسب الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، عن تقديره للفرصة التي أتيحت للقائه مع نظيره الصيني، قائلا إنه "لا يوجد بديل للدبلوماسية المباشرة أو في بعض الأحيان من وراء ارتداء أقنعة للوجه".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا، إنه "نظرًا للعلاقات الأمريكية-الصينية المعقدة فهناك الكثير لمناقشته"، معربا عن تطلعه الشديد لإجراء محادثة مثمرة وبناءة مع نظيره الصيني وانج يي .

وبدوره، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن "الصين والولايات المتحدة دولتان رئيسيتان، لذلك من الضروري أن تحافظ الدولتان على تبادلات طبيعية".

وأكد وانج الحاجة للعمل الثنائي بين الصين والولايات المتحدة لضمان استمرار هذه العلاقة في المضي قدمًا على المسار الصحيح.

وأضاف وزير الخارجية الصيني وانج يي أنه "من المهم أن نبقى ملتزمين بالمبادئ التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج والتي تشمل - الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الراغب - لأن ذلك يخدم مصالح البلدين والشعبين"، مضيفا أن ذلك أيضا التطلع المشترك للمجتمع الدولي.