الترويح للمقاصد السياحية المصرية بميدان تايمز سكوير فى نيويورك.. فيديو

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، فى حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية المختلفة من خلال عرض مجموعة متنوعة من الصور والأفلام الدعائية عن هذه المقاصد على شاشات ضخمة فى ميدان "تايم سكوير" بنيويورك والذى يعتبر من أشهر الميادين التجارية والسياحية والترفيهية فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزوره أكثر من 80 مليون شخص طوال العام من مختلف دول العالم.

من جانبه، أوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه من المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة عام، موضحاً أن هذه الحملة تأتى فى إطار الحملات الدعائية المختلفة التى تطلقها الوزارة ممثلة فى الهيئة للترويج للمقصد السياحى المصرى واستعراض مقوماته وأنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وبما يتفق مع استراتيجية الوزارة للترويج السياحى لمصر والتى أعدها تحالف كندى بريطانى متخصص عام 2021.

وأكد على أن عرض هذه المواد الدعائية من أفلام وصور، بمثابة دعوة للشعب الأمريكى ولكافة السائحين الذين يتوافدون على "تايمز سكوير" لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة والتأكيد على أن مصر وجهة سياحية طوال العام.

وأشار إلى أنه تم وضع QR كود أسفل الشاشات التى يُعرض عليها الأفلام والمواد الدعائية لمصر يقوم بتحويل المشاهد إلى الموقع الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة ليقدم له مزيد من المعلومات والصور عن المقصد السياحى المصري.