استعدادً لمغادرة الحجاج..تحويل 14صالة بمطار المؤسس في السعودية لرحلات العودة

إيمان حنا

بدأ مطار الملك عبد العزيز الدولي بالسعودية، استعدادات المغادرة، وذلك بتغيير الاتجاه كاملًا، ليتناسب مع الحركة التشغيلية، كما يتم التأكد من جاهزية كافة المراحل والنقاط والمرافق بالشراكة مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، حيث يتم تحويل 14صالة بمجمع الحج والعمرة لمغادرة الحجاج إلى بلدانهم، وفق"عكاظ".

وتشير المعلومات، إلى أنه تم عمل صالون خارج الصالة الشمالية، لانتظار بعض الحجاج الطائرات التي ستقلهم من خلال الصالة الشمالية، وستكون هناك نقاط فرز للتأكد من مواعيد الرحلات لتسهيل عملية المغادرة.

وكان مطار جدة قد أنهى إتمام مرحلة القدوم وفق الخطة التشغيلية لموسم حج 1443 بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وذلك بعد استقبال ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم عبر صالاته الثلاث وسط منظومة متكاملة من الخدمات وجاهزية عالية لكافة القطاعات العاملة في المطار.

وكانت رحلات ضيوف الرحمن قد تم استقبالها ضمن مبادرة «خدمتكم شرف» التي أطلقتها مطارات القابضة عبر كافة مطارات المملكة بالتزامن مع موسم الحج والإجازة الصيفية، لخدمة ضيوفنا الحجاج والمسافرين، حيث تم استقبال الحجاج وفق خطة تيسّر رحلة الحاج داخل الصالات وتزيد من انسيابية الحركة، منذ بدء استقبال حجاج بيت الله الحرام في 1 ذي القعدة 1443هـ حتى يوم 8 من ذي الحجة 1443هـ.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة أنه تم الانتهاء بنجاح من مرحلة استقبال ضيوف الرحمن من خلال تسخير كافة الإمكانات لهم منذ لحظة وصولهم وحتى تفويجهم إلى المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعمل الحج، حيث يشارك في الخطة التشغيلية التي تم اعتمادها من قبل مطارات جدة أكثر من 27 جهة حكومية يعملون لتحقيق هدف واحد وهو توفير الرعاية والأمن للحجاج وتقديم الخدمات لهم وذلك بفضل من الله ثم بفضل ما سخرته القيادة الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة واهتمام وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل الذين يشرفون بشكل مباشر على أعمال الحج ويقدمون الدعم اللازم والتوجيهات لتكون رحلة الحاج مريحة وميسرة.

وأضاف أبو عباة أن مجمع صالات الحج والعمرة يوفر 14 صالة وتعد أحد أكبر الصالات في العالم لاستقبال الحشود، وتم تجهيزها بشكل كامل لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة لإنشاء 20 استراحة حديثة مكيفة في المنطقة المفتوحة والتي تستضيف خلال الساعة الواحدة 6000 حاج بعد إنهاء إجراءاتهم من الصالات وقبل مغادرتهم أرض المطار.