اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى بكفر الشيخ

السبت، 09 يوليه 2022 11:09 ص
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى بكفر الشيخ انقلاب سيارة- أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى اتجاه الإسكندرية بجوار قرية المقصبة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة.

 

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة، إشارة بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى اتجاه الإسكندرية بجوار قرية المقصبة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم لمستشفى البرلس المركزي.

 

وتبين من التقرير الطبي، إصابة كل من محمد انور الدسوقي، 21 سنة، بكدمات وسحجات، وأنور الدسوقى السيد ، 61 سنة، بكدمات وسحجات، وريهام أنور الدسوقي، 31 سنة، بكدمات وسحجات، وهاجر أنور الدسوقى، 26 سنة، بكسر بالساق اليمنى، وهدير أنور الدسوقي، 29 سنة، بكدمات وسحجات، وأم هاشم على الشرباص، 56 سنة، بكدمات وسحجات، وريم محمد ماهر، 9 سنوات، بكدمة بالرأس، ورغد محمد ماهر، 5 سنوات، بكدمات وسحجات، وأجريت لهم الإسعافات الازمة، وتحت الملاحظة باستقبال المستشفى.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اسعاف

اخبار الحوادث

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