إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة نصف نقل بطريق أسيوط الغربى

ألفيوم - رباب الجالي

أصيب أربعة أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، فى اتجاه أسيوط، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

كان مدير أمن ألفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، قبل صينية جرزا بإثنين كيلو متر، فى اتجاه أسيوط الغربي، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وسيارتان إسعاف، ونقلتا المصابين، للمستشفى لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.