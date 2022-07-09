إصابة فتاتين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيبت فتاتان بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين استقبال مستشفى وادى النطرون حادث انقلاب ملاكى عند الكيلو 25 اتجاه العلمين الطريق الصحراوى.

أسفر الحادث عن إصابة ميرنا ا. س 25 سنة بكدمات متفرقة بالجسم ولوجين م. ع15 سنة مقيمتين بالقاهرة. وتم إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة حتى تمام تعافيهما. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.