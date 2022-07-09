أخبار مصر.. الطقس ثانى أيام العيد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الطقس ثانى أيام العيد.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 42
المفرج عنهم بمراكز الإصلاح: شكرا للرئيس السيسي هانعيد مع أهالينا.. فيديو
أسعار الذهب فى أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 يتخطى حاجز 1000 جنيه
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، بأول أيام عيد الأضحي المبارك لعام 2022، ارتفاع بحوالي 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، ليعود الذهب لتسجيل مستويات فوق 1000 جنيها للجرام من عيار 21 للعيار الرئيسي، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب وتطوراتها.
هيعيدوا مع أسرهم.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة عيد الأضحى
وزير المالية: طرح 40 مليون جنيه من "الفكة" فى يوليو بمناسبة عيد الأضحى
التنمية المحلية: 70 أتوبيس كهرباء محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية بالقاهرة
مجزر البساتين يخصص 4 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين بالمجان
عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى
أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصلي أدوا صلاة العيد بالمسجد.
فيفا يقرر السماح بـ 5 تبديلات فى المباريات بصفة دائمة فى موسم 2023
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم بشكل دائم في موسم 2022-2023، جاء ذلك بناء على نتائج اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يشرع قوانين اللعبة.
مفاجأة.. بيراميدز يخطط لتوفير 100 مليون جنيه سنويا برحيل 3 نجوم
فى مفاجأة مدوية، بدأت إدارة نادى بيراميدز التخطيط لترشيد النفقات وتخفيض ميزانية فريق الكرة من خلال الإستغناء عن بعض نجوم الفريق الذين يكبدون خزينة النادى أموالا طائلة وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى وعمر جابر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة