نقيب الأطباء البيطريين بجنوب سيناء يوضح شروط واجب توافرها فى الأضحية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال الدكتور رمضان السيد عبد الفتاح، نقيب الأطباء البيطريين بجنوب سيناء، إن هناك شروط واجب توافرها فى الأضحية يجب الالتزام بها، موضحا أن الأضحية إما تكون أبقار أو جاموس أو إبل وهذه من الممكن أن يشترك فيها عدد لا يزيد عن سبعة أفراد اما بالنسبة للماعز والضان فهى تجزئ لفرد واحد فقط.

واستعرض عبد الفتاح شروط الأضحية لـ"اليوم السابع" قائلا: "الأضحية من الناحية الصحية يجب أن تكون خالية من أى عيوب مثل الكسور أو الجروح أو مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن أو عمياء سواء فى أحد العينين أو كلتا العينين وألا تكون بها إفرازات من الفتحات الطبيعية مثل الأنف والأذن والعين والفم، وأن تكون العين ذو بريق ولا يوجد بها عتامة، وأن تكون مكتنزة اللحم وليست هزيلة وأن تكون الأجزاء الخالية من الشعر أو الفرو ملساء ولا يوجد بها تجاعيد أو قشور أو جرب أو أورام أو نتوءات وان تكون حرارتها طبيعية".

وأضاف: "بالنسبة لشروط السن كما قال العلماء، إن شروط السن للأغنام لا تقل عن ستة أشهر وبالنسبة للماعز تزيد عن سنة وبالنسبة للأبقار والجاموس لا تقل عن سنتين والأبل لا تقل عن خمس سنوات"، لافتا إلى أن بعض العلماء كانوا قد رجحوا التجاوز عن السن فى حالة اكتناز اللحم وبالنسبة للإناث ألا تكون عشارا".

وفيما يتعلق بالصفات الظاهرية التى يجب مراعاتها عند الشراء، أوضح نقيب الأطباء البيطريين أنه عند الشراء يجب اختيار الحيوان الذى يتحرك مع القطيع وغير الخامل والمقبل على الطعام والشراب مثله مثل بقية القطيع ولا توجد به أى عيوب من العيوب التى تمنع كونه أضحية والتأكد من أنه لا توجد أى قروح أو التهابات فى اللسان أو اللثة"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للسن بعض الفقهاء إجازات بأنه لو توافر حيوان مكتنز اللحم قبل الوصول للسن لا مانع من التضحية به لأن الأولى هو اكتناز اللحم وليس السن.

وفيما يتعلق بمزايا الذبح فى المجازر، أكد عبدالفتاح أن الذبح فى المجازر يضمن فحص جيد للذبائح تحت الإشراف البيطرى وعلاوة على ذلك يضمن عدم تلوث البيئة ولحوم نظيفة نظرا لتوافر الشروط فى المجازر من صرف صحى ومياه وهو ما لا يتوافر فى حالة الذبح فى الشوارع والطرقات، حيث يجرى تلوث البيئة بالدماء ومخلفات الذبح وتلوث الذبائح بالأتربة والحشرات .

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن شروط الذبح فى المجازر لا تختلف كثيرا عن شروط الاضحية ولكن قانونا لايجوز ذبح الأبقار أو الجاموس أقل من سنتين ما لم يصل الوزن إلى 400 كيلو وعدم ذبح الإناث العشار وعدم ذبح إناث الأبقار وإناث الجاموس وإناث الأغنام ما لم تكن مستبدلة جميع القواطع والهدف من ذلك إعطاء الفرصة للتناسل للحفاظ على النوع والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح أن مجازر المحافظة تستعد دائما لاستقبال الأضاحى وذبحها بالمجان، لافتا إلى أن هناك تواصل بصفة مستمرة بين النقابة والدكتورة رحاب الجوهرى مدير عام الطب البيطرى، والتى أكدت أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أعطى تعليماته بأن يكون ذبح الأضاحى والصدقات مجانا.