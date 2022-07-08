نائبة بايدن وهيلارى كلينتون ينعيان شينزوا آبى: كان نصيرا للديمقراطية

كتبت ريهام عبد الله

نعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى ، بعد اغتياله بعيار نارى اليوم الجمعة، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر :"نبعث أنا ودوج بأحر تعازينا لأسرة رئيس الوزراء السابق آبي شينزو والشعب الياباني، لقد كان صديقًا مقربًا للولايات المتحدة وفي هذا اليوم المأساوي، نقف مع أصدقائنا اليابانيين في تكريمه وإدانة هذا العمل العنيف المروع".





ومن جهتها قالت هيلارى كلينتون، المرشحة الرئاسية الأمريكية سابقا،:"كان رئيس الوزراء آبي نصيرًا للديمقراطية ومؤمنًا راسخًا بأنه لا يمكن لأي اقتصاد أو مجتمع أو دولة تحقيق كامل إمكاناتها إذا تُركت النساء وراء الركب، لقد صدمت ودمرني اغتياله - خسارة لليابان وعالمنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه "مصدوم وغاضب ولديه حزن عميق" لوفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي ، واصفًا وفاته بأنها "مأساة لليابان ولكل من عرفه".

وأضاف بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء آبي. كنائب للرئيس ، قمت بزيارته في طوكيو ورحبت به في واشنطن. كان نصيرا للتحالف بين بلدينا والصداقة بين شعبينا.

وتابع: "أطول رئيس وزراء ياباني خدمة، سوف تستمر رؤيته لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة. قبل كل شيء ، كان يهتم بشدة بالشعب الياباني وكرس حياته لخدمتهم. حتى في اللحظة التي تعرض فيها للهجوم ، كان منخرطًا في عمل الديمقراطية".

وأشار قائلا: "في حين أن هناك العديد من التفاصيل التي لا نعرفها حتى الآن ، فإننا نعلم أن الهجمات العنيفة غير مقبولة أبدًا وأن العنف باستخدام الأسلحة النارية دائمًا ما يترك ندبة عميقة في المجتمعات المتأثرة به. تقف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان في لحظة الحزن هذه. أبعث بأحر التعازي لأسرته".