مصرع 3 مواطنين وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مدير مرفق إسعاف الفيوم، بورود بلاغ من مواطنين، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وانتقلت قوات الشرطة و4 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ثلاثة مواطنين، وإصابة إثنين آخرين، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.