مشاهد بديعة.. مثلث الصيف و5 كواكب بسماء يوليو وحتى نهاية الشهر

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه خلال شهر يوليو يستمر مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة: الطير (النسر الطائر) - فيجا (النسر الواقع) - دنيب (ذنب الدجاجة) في الظهور طوال شهر يوليو عند دخول الليل وحتى بزوغ الفجر.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أننا سنكون على موعد أيضا طوال شهر يوليو مع الكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمشترى والمريخ وزحل) في الظهور فجرا قبل شروق الشمس.

وتابع: إلا أن عطارد سوف يترك المشهد بعد الأسبوع الأول من يوليو مع استمرار الكواكب الأربعة فى الظهور فجرا حتى نهاية الشهر.

وأشار إلى أنه فى يوم الأحد المقبل 10 يوليو يقترن القمر مع النجم اللامع أنتاريوس (قلب العقرب - الأحمر اللون) الواقع في برج العقرب، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل إلى أن يغربا في غضون الساعة 2:00 فجر اليوم التالى.