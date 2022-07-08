محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد كافة الأجهزة لاستقبال عيد الأضحى

أسيوط-هيثم البدرى

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - عبر الفيديو كونفرانس - على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتفعيل غرف العمليات المركزية ، وإدارة الكوارث ، والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك مع التنسيق المستمر مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث التي قد تطرأ بالسرعة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أية تعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم وشدة مع أية مخالفات أو تعديات من خلال المسئولين المعنيين.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وحضور من المحافظة كل من العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندس علي هريدي مدير عام الزراعة ويحيى أبو رحمة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وفاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع تضمن التأكيد على ضرورة تكثيف التواجد الأمني والحملات المرورية بكل المحافظات من أجل تحقيق الانضباط في الشارع إضافة إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق السيولة المرورية والتصدي للمخالفات للحد من حوادث الطرق سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين والتأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وخاصة في الأماكن التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات ومختلف وسائل المواصلات.

وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والميدانية لأعمال المرافق والخدمات العامة والمنشآت مع مراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المرافق الحيوية وأماكن تجمعات المواطنين والتأكد بصفة دائمة من سلامة جميع المرافق والمنشآت الخدمية فضلا عن تكثيف الحملات للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية والتأكد من صلاحيتها وسلامة اللحوم المعروضة بالاسواق والمحلات وتحرير المحاضر للمخالفين وضبط الأسعار ومتابعة فتح منافذ المواد الغذائية واللحوم بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن منافذ القوات المسلحة والشرطة المنتشرة بكافة المراكز والأحياء.





جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع