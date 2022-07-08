صرف 16 مليون رغيف مدعم وتحرير 181 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل حملات تموينية في الفترات الصباحية والمسائية للمرور على كافة الأنشطة التموينية والتجارية، وذلك على مدار الـ7 أيام الماضية، بناءاً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة التموينية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة عملية توريد الاقماح المحلية على مستوى المحافظة.

وكشف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، عن استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية، وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل، حيث تم صرف 16 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، وصرف كمية قدرها 1297 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من بداية الشهر وحتى تاريخه، كما تم استمرار عمل منافذ بيع السلع التموينية ( البدالين التموينين – مشروع جمعيتي ) و توافر جميع السلع والالتزام بالمواعيد المقررة .

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 22 مليون جنيه بنسبة 52 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم. وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 541 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن الشهر الماضي لعدد 26206 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم ولم ترد أي شكاوى في هذا الشأن، وتم استمرار مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز والإشراف على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي والتجاري بالأسعار المقررة وحصول المواطن علي احتياجاته بسهوله ويسر.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه نجحت الحملات فى تحرير إجمالي عدد 181 محضر ومخالفة تموينية ( 62 مخالفة في مجال المخابز + 119 محضر في مجال الأسواق والمواد البترولية ) ومن أبرز المضبوطات والأحراز ضبط عدد 250 عبوة حلويات مجهولة المصدر، وضبط عدد 100 علبة سجائر بدون فواتير، وتصرف المخابز في عدد 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وكذلك قيام المخابز بإثبات مبيعات وهمية عدد 1795 رغيف بدون انتاج الخبز.



صرف 16 مليون رغيف مدعم وتحرير 181 محضر ومخالفة تموينية



صرف 16 مليون رغيف مدعم وتحرير 181 محضر ومخالفة تموينية



صرف 16 مليون رغيف مدعم وتحرير 181 محضر ومخالفة تموينية