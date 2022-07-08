شركات التأمين تصرف 615 مليون جنيه تعويضات عن حوادث الحريق خلال 4 شهور

كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صرف شركات التأمين تعويضات بقيمة 615.9 مليون جنيه للتأمين ضد الحريق خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022 بنسبة 8.1% من إجمالي التعويضات التي أنفقتها شركات التأمين وبلغت 9.2 مليار جنيه في أول 4 شهور من عام 2022.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022 نحو 17.641 مليار جنيه مقابل 16.052 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 9.9%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 6.892 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022، مقابل 7.302 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة انخفاض 5.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 10.749 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022 مقابل 8.749 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 22.9%.

وبحسب الاتحاد المصري للتأمين، يعد التأمين ضد الحريق من المنتجات التأمينية الهامة التي يقدمها سوق التأمين للجمهور، حيث يلعب دورًا في الحفاظ على ممتلكاتهم ومسؤولياتهم تجاه الغير، وكذلك حماية الممتلكات العامة من خلال تعويض الأضرار التي تحدث في أعقاب وقوع الأخطار المؤمن منها.

بدأ ظهور التأمين ضد خطر الحريق فى بريطانيا، وأوساط أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بظهور أصحاب الحرف وتكوين جمعيات خاصة بهم ،حيث اقتصر تأمين الحريق في تلك المرحلة على مساعدة صاحب الحرفة الذى يريد حماية ممتلكاته للحريق عن ما يصيبها من أضرار، وفى أعقاب الثورة الصناعية وظهور الاختراعات الجديدة وتحول الصناعة من يدوية إلى آلية، وحاجتها للحماية من جميع الأضرار ثم زاد الطلب على التأمين ضد خطر الحريق.

التأمين ضد خطر الحريق فى مصر له أكثر من شكل في الوثائق الصادرة عن الشركات، فهناك وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى، وهي وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثاني هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التي تتضمن خطر الحريق هي وثيقة حماية الأسرة.

وبحسب البيانات، تصدرت قائمة الصناعات المسدد لها تعويضات حوادث الحريق خلال السنوات السابقة أبرزها الورق 15% والبلاستيك بنحو 14%، يليها المواد الغذائية بنسبة 12%، حيث يتصدر الماس الكهربائي لأسباب الحريق بتلك الصناعات يليه الحريق الميكانيكي ثم الانفجار والاشتعال الذاتي.