شرطة بريطانيا تعلن عدم تغريمها زعيم العمال ونائبته لعدم خرقهما قيود كورونا

رباب فتحى

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر ونائبته أنجيلا راينر نجيا من تغريم الشرطة بعد مزاعم بخرقهما قواعد وباء كورونا بحضور حفلات وقت الإغلاق.

وعلى عكس ما حدث مع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، وجدت شرطة دورهام أنه لا توجد "قضية للرد" على الادعاءات بأنهما خرقا قواعد كورونا في أبريل من العام الماضي.

وقالت في بيان: 'تم الحصول على قدر كبير من الوثائق وأدلة الشهود التي حددت 17 مشاركًا وأنشطتهم خلال ذلك التجمع. وبعد تطبيق اختبار الدليل الكامل للأدلة ، تم التوصل إلى أنه لا توجد قضية للرد على مخالفة اللوائح ، بسبب تطبيق استثناء ، وهو العمل الضروري بشكل معقول."

وفقًا لذلك ، لن تصدر شرطة دورهام أي إشعارات عقوبة ثابتة فيما يتعلق بالتجمع ولن يتم اتخاذ أي إجراء آخر.

وأرسلت الشرطة استبيان لكل من السير مير وراينر لاستجوابهما حول الحفلات وقاما بإرساله إلى الشرطة مرة أخرى قبل ثلاثة أسابيع.

وقد تعهد كلاهما بالاستقالة من رئاسة حزب العمال إذا كان قد تم إصدار إشعار بالغرامة الثابتة لهما.

وأوضحت الصحيفة أن وعدهما لقد ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال إجراء منافسة على زعامة حزب العمال في نفس الوقت الذى تحدث فيه المعركة حول اختيار بديل بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين.

وكانت راينر صعدت في وقت سابق تهديدها لفرض تصويت على الثقة في الحكومة إذا لم يترك بوريس جونسون منصبه على الفور.

ودعت نواب حزب المحافظين إلى "العمل معًا" والإسراع بخروج رئيس الوزراء ، أو مواجهة جهود حزب العمال لإسقاط الحكومة إذا لم يفعلوا ذلك.

وبعد رؤية قطاعات من نواب ووزراء حزب المحافظين يتخلون عنه في فترة صاخبة استمرت 48 ساعة ، أعلن رئيس الوزراء أمس استقالته. لكنه ينوي الاستمرار في منصب رئيس الوزراء "المؤقت" في الوقت الحالي ، بينما يتم اختيار زعيم محافظ جديد لخلافته. هذا يعني أن جونسون يمكن أن يبقى في داونينج ستريت لأسابيع عديدة حتى الآن، وفقا لـ"ديلى ميل".