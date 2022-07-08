وقال كيلين في تصريحات صحفية -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن روسيا "ستحرر كل دونباس" مضيفا أنه "من الصعب التكهن بانسحاب قواتنا من الجزء الجنوبي من أوكرانيا لأننا شهدنا بالفعل أنه بعد الانسحاب تبدأ الاستفزازات ويتم إطلاق النار على كل الناس".



وبحسب كيلين، سيتعين على كييف عاجلاً أم آجلاً أن تقرر ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا أو "تواصل الانزلاق على هذا المنحدر الزلق" إلى الخراب.



وتطرق السفير الروسي إلى موضوع إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا وحذر من رد روسيا الحتمي في حالة التصعيد. وشدد على أنه "إذا تم تنظيم تدفق الأسلحة بطريقة تعرض وضعنا الاستراتيجي ودفاعنا للخطر، فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات جادة ضد ذلك".



وقال أيضًا إن السلطات البريطانية لا تُظهر اهتمامًا يُذكر بمصير الرعايا البريطانيين الذين تم أسرهم في دونباس. وبحسب كلماته، لم تكن هناك وساطة أو طلبات إفراج.

