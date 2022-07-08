خروج 29 من مصابى حادث أتوبيس دائرى الغردقة من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

وكان أصيب مساء أمس الخميس 34 شخصا إثر انقلاب أتوبيس نقل ركاب بالطريق الدائري الأوسط وتحديدا بالكيلو 17 دون وجود وفيات، وتم نقل المصابين جميعا إلي مستشفي الغردقة العام وغادر منهم 29 شخصا المستشفي بعد تماثلهم للشفاء.

بدأت تفاصيل الواقعة عند ورد بلاغ للدكتور محمد غريب، مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بالمرفق بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، وتحديدا بالكيلو 17، علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف المختلفة من مرفق إسعاف البحر الأحمر.

وتبين فور وصول سيارات الاسعاف لمكان الحادث إصابة 26 شخصا بإصابات بسيطة ومتفرقة، وارتفع العدد بعد ذلك إلي 34 شخصا، وتم نقلهم جميعا لمستشفي الغردقة العام دون وجود وفيات وأن أغلب الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة.

كما تبين أن الأتوبيس تابع لإحدي شركات النقل العاملة علي خط مرسى علم - القاهرة، وأن الأتوبيس كان في طريقه من مدينة مرسى علم إلي القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين أن المصابين هم فارس محمد، إسماعيل الطاهر، أحمد محمد، فاطمة محمد، محمد علي، محمد لطفي، جمال محمود، ربيع السيد، حنان عبد الناصر، محمد ابو الحسن، محمد خميس، محمود عبد الله،سارة سمير، علاء محمد، محمد سالم، محمد ابراهيم ،محمود إبراهيم، محمد ياسر، محمد رمضان، دينا حمادة، إبراهيم السيد، سلوي محمد، أحمد نبيل، محمد حمادة ، محمد السيد، احمد توفيق، مصطفي ابراهيم، محمد حمدي، كريم حنفي، محمد خليل، محمد سعد، محمود ابراهيم، نور محمد، مصطفي رمضان.