جارديان: مطالبات لبوريس جونسون بتسلم السلطة لنائبه قبل بدء السباق على خلافته

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "غادر لكنه لم يغادر.. بوريس جونسون استقال لكنه متمسك بالسلطة"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى أعلن بشكل كبير عن نيته التنحي ، لكنه أشار إلى أنه يأمل في البقاء في المنصب لشهور قادمة.

واستقال بوريس جونسون من منصبه كرئيس للوزراء بشكل كبير بعد انسحاب جماعي للوزراء وأعضاء البرلمان حسم مصيره أخيرًا ، مما يشير إلى نهاية واحدة من أكثر الفترات إثارة للانقسام والاضطراب في السياسة البريطانية.

وفي خطاب ألقاه خارج داونينج ستريت يوم الخميس كان مشوبًا بالمرارة ، ألقى باللوم على الوزراء لانقلابهم عليه ، لكنه لم يعرب عن أسفه ولا ندمه على أخطائه.

وبدأت الخاتمة المفاجئة في اندلاع صراع بين المتنافسين لتولي زمام الأمور في داونينج ستريت - وطالب بعض النواب باستقالته الآن وعدم الانتظار حتى تنتهي انتخابات القيادة وتسليم السلطة لنائبه، دومينيك راب.

وأخبر جونسون مجلس الوزراء المؤقت الذي تم تشكيله حديثًا بعد ظهر يوم الخميس أنه لن يتم إجراء أي سياسات أو قرارات ضريبية أو تغييرات أخرى في الاتجاه قبل تسليم السلطة إلى زعيم جديد.

وبدأ يوم الدراما الخميس فى وستمنستر باستقالة المزيد من وزراء جونسون في محاولة لإجباره على التنحي - بما في ذلك ميشيل دونيلان ، التي تولت منصب وزير التعليم قبل يومين فقط.

واتصل جونسون بجراهام برادي ، رئيس لجنة 1922 ، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس ، وخرج من داونينج ستريت في وقت الغداء ليقر علنًا أنه فقد دعم حزبه.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة كورونا كان لها نتيجة كارثية على رئاسته للوزراء ، التي استمرت ثلاث سنوات فقط ، وشابتها مزاعم مستمرة بالفساد ، والتي أدت إلى استقالة اثنين من مستشاري الأخلاق.

لكن في خطابه ، الذي ألقاه بينما كانت زوجته ، كاري ، واقفة في مكان قريب تحمل ابنتهما الصغيرة ، وصف جونسون قرار زملائه بطرده بأنه "غريب " ، مشيرًا إلى أنهم كانوا مدفوعين بعقلية القطيع.