تعرف على العلامات والأعراض المبكرة لمرض السكرى

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تكون العلامات التحذيرية لمرض السكرى خفيفة لدرجة أنك لا تلاحظها، وهذا ينطبق بشكل خاص على مرض السكري من النوع 2 ، و بعض الناس لا يكتشفون أنهم مصابون به إلا بعد أن يصابوا بمشاكل نتيجة الضرر طويل الأمد الناجم عن المرض، ومع مرض السكري من النوع 1 ، تحدث الأعراض عادة بسرعة ، في غضون أيام أو بضعة أسابيع وفقا لما نشره موقع webmd

العلامات المبكرة لمرض السكري

كلا النوعين من مرض السكري لهما بعض العلامات التحذيرية نفسها.

الجوع والتعب



يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للحصول على الطاقة، ولكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتأخذ الجلوكوز، وإذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية أو أي أنسولين، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها ، وهذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا وتعبًا أكثر من المعتاد.

كثرة التبول والعطش



عادة ما يضطر الشخص العادي إلى التبول ما بين أربع إلى سبع مرات في غضون 24 ساعة ، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يذهبون أكثر من ذلك بكثير.

جفاف الفم وحكة في الجلد



نظرًا لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول ، تقل الرطوبة الناتجة عن أشياء أخرى، و قد تصاب بالجفاف وقد تشعر بجفاف فمك ، ويمكن للبشرة الجافة أن تسبب لك الحكة.

رؤية مشوشة



قد يؤدي تغيير مستويات السوائل في جسمك إلى انتفاخ العدسات في عينيك .

أعراض مرض السكري من النوع 2

عدوى الخميرة .

يمكن لكل من الرجال والنساء المصابين بداء السكري الحصول عليها، و تتغذى الخميرة على الجلوكوز ، لذا فإن وجود الكثير حولها يجعلها تزدهر، و يمكن أن تنمو العدوى في أي طيات جلدية دافئة ورطبة، بما في ذلك:

بين أصابع اليدين والقدمين

تحت الثديين

في الأعضاء التناسلية أو حولها

قروح أو جروح بطيئة الشفاء.

بمرور الوقت ، يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على تدفق الدم ويسبب تلف الأعصاب مما يجعل من الصعب على جسمك التئام الجروح.

ألم أو تنميل في القدم والساق.