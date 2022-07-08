اليوم السابع
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تشييع جنازة شقيقين تعرضا للغرق فى بئر مياه بمنشأة القناطر بالجيزة

الجمعة، 08 يوليه 2022 10:29 ص
تشييع جنازة شقيقين تعرضا للغرق فى بئر مياه بمنشأة القناطر بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شيع أهالي قرية جزاية بمنشاة القناطر في محافظة الجيزة، جنازة شقيقين تعرضا للغرق في بئر مياه خاص بمزرعتهما، وصرحت النيابة بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.

لقى شقيقان مصرعهما غرقا في بئر مياه بإحدى المزارع في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن الشقيقين تعرضا للغرق بالبئر الخاص بالمزرعة، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد مصرع شقيقين غرقا في بئر مياه، انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن شقيقين خلال تواجدهما بمزرعة ملكهما، تعرضا للغرق ببئر مياه خاص بالمزرعة، لعدم إجادتهما السباحة.

أكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث  وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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الشقيقيان

 


غرق شقيقين

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