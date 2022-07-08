تدريب مسؤولو هيئة التنمية الصناعية على رفع المهارات الإدارية والقيادية

كتب إسلام سعيد

اختتمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تنفيذ البرنامج التدريبي "المدير المعتمد" لكل قيادات الهيئة والكوادر المرشحة لتولى المناصب القيادية بها؛ وذلك لرفع المهارة الإدارية والقيادية لديهم وتطوير الأداء المهني والسلوكي ورفع كفائتهم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن البرنامج يأتي في إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعية، نحو تنفيذ خطة شاملة لتدريب قيادات الهيئة وكوادرها ومهندسيها لتنمية مهاراتهم ورفع كفائتهم لمواكبة مسئوليات الهيئة ومهامها تجاه تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي على الوجه الأكمل من خلال توجيه الطاقات لتحقيق افضل مستوى من الإنجاز، وذلك في اطار خطة التطوير الإداري والهيكلي والاجرائي الذي تشهده الهيئة حاليًا حيث بدأت الهيئة التنفيذ المرحلى لخطتها الشاملة بتنفيذ برامج تخصصية للعاملين بها.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن البرنامج التدريبي استفاد منه أكثر من 150 متدرب من قيادات الهيئة والمرشحين للقيادة بالمناصب العليا والتنفيذية من خلال 30 ساعة تدريبية معتمدة لكل منهم، وتم مراعاة ان تكون الدورات مكثفة وتم عقدها بمقر الهيئة وفي توقيتات تحقق الاستفادة المثلى منها في أقل وقت حتى لا يؤثر على سير العمل، كما تم تدريب عدد من المتدريبين من فروع الهيئة بالاقاليم بتقنية التعليم عن بعد اونلاين.

وأشار "الزلاط"، إلى أن برنامج "المدير المعتمد" أشرف على تنظيمه إدارة الموارد البشرية بالهيئة بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، وبالاستعانة بكبار الخبراء والمحاضرين المعتمدين بالأكاديمية، واستهدف البرنامج إعداد مدراء محترفين قادرين على تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية وإعداد صف ثان من القيادات قادرة على تحمل المسئولية بما يخدم خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتقديم الخدمة للمجتمع الصناعي بالجودة التي ينشدها المستثمر.

يذكر أن البرنامج التدريبي اشتمل على تنمية المهارات الإدارية مثل مهارات التخطيط الاستراتيجي والتنظيم والتوجيه والرقابة وصنع القرار والاستثمار الأمثل لكافة الموارد التنظيمية والبشرية والمالية والمعلوماتية بالهيئة لرفع معدلات الأداء، وخلق جيل قادر على تولي المناصب القيادية العليا والوسطى والتنفيذية بالهيئة.