تحرير 46 محضرا ضد المزارعين للتصرف فى كمية أقماح محلية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تتواصل أعمال لجان الحصر الفعلى للمساحات المسجلة بحيازات القمح في مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة المزارعين المخالفين لقرارات التوريد أو الذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت تلك الحملات منذ بداية شهر يوليو الجارى وحتى الآن، فى تحرير 46 محضر ضد مزارعين للتصرف في كمية أقماح محلية قدرها 3300 أردب وعدم توريدها للمطاحن بغرامة مستحقة قدرها 5 مليون و841 ألف جنيه.

وفى نفس السياق، شهد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إطلاق التشغيل التجريبي لمقر جديد لهايبر المصرية بشارع رمسيس بوسط المدينة، وذلك عقب نهاية فرشه بكافة المنتجات والسلع المختلفة، وذلك لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين بأسعار مخفضة للجميع.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والضأن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "العيد فرحتنا" وإستمراراً لمبادرة معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة، موضحاً أنه بجانب توفير السلع والمعروضات المختلفة، تم التأكيد على توفير ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%، وجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة "العيد فرحتنا" تقام بساحة سيدي أبو الحجاج.