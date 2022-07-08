

وقال كوساتشوف، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة: " من المقرر عقد اجتماع للمجلس الاستشاري العلمي التابع للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا في 13 يوليو، وعقد اجتماع للجنة نفسها في 18 يوليو".



وكان رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، قد أعلن أن ما أنفقته الولايات المتحدة الأمريكية على الأنشطة في مجال البيولوجيا العسكرية لصالح البنتاجون في أوكرانيا منذ عام 2005 قد تجاوز 250 مليون دولار، مشيرا إلى أنه خلال العملية الخاصة جرى الحصول على تقرير يوضح ما قامت به الوكالة الأمريكية للحد من التهديدات في مجال الدفاع من أنشطة في أوكرانيا خلال الفترة ما بين أعوام 2005 و2016 .