اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 02:19 ص
أكرم القصاص
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المفوضية الأوروبية قررت حظر تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:00 ص
المفوضية الأوروبية قررت حظر تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قررت المفوضية الأوروبية منع تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار يورو إلى كييف، بسبب مخاوف بشأن موثوقيتها المالية.

ووفق ما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، تريد المفوضية الأوروبية أن يكون ضمان القرض المقدم لأوكرانيا 70 في المائة من إجمالي التمويل، بدلا من التسعة في المائة القياسية للقروض خارج الاتحاد الأوروبي. ويتم طرح مثل هذه الشروط بسبب مخاوف الهيئة من أن كييف لن تكون قادرة على سداد الديون.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الاقتناع بالقدرة على تغطية الخسائر في حالة حدوث تقصير في أوكرانيا. وأضاف أن المفوضية تبحث الآن عن بدائل، وبفضلها سيكون من الممكن تقاسم بعض المخاطر المرتبطة بتخصيص قرض إلى كييف.

وبحسب الوكالة، فإن القرض المخصص سابقا البالغ مليار يورو، أيضا نص على توفير احتياطيات متزايدة.


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الاتحاد الاوروبى

المفوضية الاوروبية



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