الطماطم بجنيه والبصل بـ2.. اعرف أسعار الخضروات فى وقفة العيد ببورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم تلفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من داخل سوق الخضروات والفاكهة الحضاري بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، لرصد أسعار الخضروات بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.



وشهد سوق الخضروات والفاكهة انخفاض في الأسعار، حيث يبدأ سعر كيلو الطماطم من جنيه واحد للكيلو وحتى 5 جنيهات للكيلو على حسب الجودة، كما جاء سعر البصل بجنيهين للكيلو حتى 5 جنيهات للكيلو.



كما جاء سعر الباذنجان الأسود بـ5 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والليمون يبدأ من 10 جنيهات وحتى 25 جنيه للكيلو، والبطاطس الـ 3 كيلو بـ10 جنيهات.



ويضم سوق البازار "الخضروات والفاكهة"، مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث، ليشكل الإثنان معا، واحدة من أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية، التى تدخل مصر من بوابة بورسعيد.



ويعد البازار الجديد، الأحدث من نوعه فى مصر، مثلما كان سوق الأسماك، وأصبحت تلك المنطقة مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.



ويذكر أن بازار بورسعيد الجديد، يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى عدد من البنوك.