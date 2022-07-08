وقالت السكرتيرة الصحفية والمتحدثة باسم الرئيس الفلبيني، تريكسي كروز أنجلس، للصحفيين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الجمعة - إن ماركوس قد ألغى اجتماعاته الشخصية حيث إنه تعافي مما وصفته بـ"ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم".

كما صرحت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، بأنه سيتم عزل الرئيس لمدة 7 أيام بداءً من وقت ثبوت إصابته"، وأنه سيسمح له بالعمل بعد ذلك في حال اختفت أعراض المرض.



وتعد المرة هي الثانية التي يصيب فيها ماركوس - الذي أدى اليمين الدستورية في الـ 30 من شهر يونيو الماضي رئيسًا للبلاد - بـ (كوفيد-19).