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99.6 % نسبة حضور الطلاب فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بشمال سيناء

الخميس، 07 يوليه 2022 12:50 م
99.6 % نسبة حضور الطلاب فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بشمال سيناء طلاب الثانوية العامة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، طلاب الشعبة العامة والبالغ عددهم 3113 أدوا الإمتحان في مادة اللغة الإجنبية الأولى، وبلغ زمن الإجابة 3 ساعات وبلغت نسبة الحضور 99,6% .


وأشار رضوان، إلى أن الطلاب المكفوفين والبالغ عددهم 4 طلاب أدوا الامتحان في الفترة الأولى في مادة اللغة الإجنبية الثانية ( ورقة أولى) وأما فى الفترة الثانية فأدى الطلاب الإمتحان فى اللغة الإجنبية الثانية ( ورقة ثانية)، لافتا إلى أن الإمتحانات تسير بشكل طبيعى ولا توجد أي شكوى .

 


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