99.6 % نسبة حضور الطلاب فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، طلاب الشعبة العامة والبالغ عددهم 3113 أدوا الإمتحان في مادة اللغة الإجنبية الأولى، وبلغ زمن الإجابة 3 ساعات وبلغت نسبة الحضور 99,6% .



وأشار رضوان، إلى أن الطلاب المكفوفين والبالغ عددهم 4 طلاب أدوا الامتحان في الفترة الأولى في مادة اللغة الإجنبية الثانية ( ورقة أولى) وأما فى الفترة الثانية فأدى الطلاب الإمتحان فى اللغة الإجنبية الثانية ( ورقة ثانية)، لافتا إلى أن الإمتحانات تسير بشكل طبيعى ولا توجد أي شكوى .



