اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 01:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 محظورات يجب على الموظف الحكومى تجنبها.. تعرف عليها

الخميس، 07 يوليه 2022 01:00 ص
6 محظورات يجب على الموظف الحكومى تجنبها.. تعرف عليها موظف
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى تجنبها وهى كالتالى..
 
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
 
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص . 
 
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات
 
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته . 
 
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة 
 
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.

الموظف الحكومى

قانون الخدمة المدنية

القطاع الحكومى

الموظفين

محظورات على الموظف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة