6 فوائد لنبات الصبار للبشرة.. يعالج حروق الشمس ويلطف الجلد

كتبت ميرفت رشاد

عندما تكتشف زجاجة من هلام الصبار، فمن المحتمل أن يكون لديك الجلد المحروق بعد قضاء وقت طويل فى الشمس، لكن فوائد الصبار للبشرة تمتد على نطاق أوسع بكثير من ذلك ، الصبار مادة شبيهة بالهلام يتم الحصول عليها من الصبار، وهو نبات عصارى ينمو عادة في المناخات الحارة والجافة، قالت ميشيل جرين ، أخصائية الأمراض الجلدية التجميلية ومقرها نيويورك ، إن الصبار له خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا وللالتهابات تعزز الشفاء وترطب البشرة وتمنع الشيخوخة، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

تشير الأبحاث إلى أن نباتات الصبار قد تكون موطنًا لما يصل إلى 200 مركب نشط مختلف ، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ، والتي يمكن أن تساعد في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، مثل الحروق الطفيفة والصدفية والتهاب الجلد الدهني.

يحتوي الصبار على فيتامينات ومعادن مدروسة جيدًا ، مثل الفيتامينات C و E والزنك ، لذا فإن النظرية الحالية هي أن الألوة فيرا قد لا تصحح مشاكل البشرة من تلقاء نفسها، ولكنها قد تعزز ما تفعله بالفعل لبشرتك عند استخدامه بالتبادل مع منتجات أخرى.

فوائد الصبار للبشرة

1. تلطيف حروق الشمس وإصابات الجلد:



الصبار يهدئ حروق الشمس وإصابات الجلد عن طريق زيادة تخليق الكولاجين والربط المتبادل، وهذا يساعد على تقليل أي ندب ناتج ويسرع التئام الجروح.

2. ترطيب البشرة:



نظرًا لأن الصبار يحتوي على مواد مرطبة ، يُعتقد أنه مفيد بشكل خاص لأنواع البشرة الجافة، يحتوي الصبار على وجه التحديد على عديدات السكاريد المخاطية ، التي تحبس الرطوبة في الجلد، كما أن لها تأثيرات متماسكة من خلال الالتصاق بخلايا البشرة المتقشرة معًا ، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نعومة وتحسين سلامة البشرة.

3. تلاشي البقع الداكنة وعلامات التمدد:



هناك نوعان من المركبات في الصبار التي قد تتلاشى البقع الداكنة وعلامات التمدد الألوسين والألوين ، في إحدى الدراسات ، تم تطبيق الألوسين أربع مرات يوميًا لمدة 15 يومًا ووجد أنه فعال في علاج فرط التصبغ الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وما بعد حب الشباب، وجدت دراسة أخرى أن الألوين دمر خلايا الميلانين (التي تسبب فرط إنتاجها في تكوين البقع الداكنة) في الخلايا المصطبغة عن طريق منع نشاط التيروزيناز ، وهو إنزيم مسؤول عن إنتاج الميلانين.

4. حب الشباب:



يحتوى الصبار على حمض الساليسيليك الموجود بشكل طبيعي ، ونتروجين اليوريا ، وحمض سيناميك ، والفينولات ، والكبريت وكلها تمنع نمو الفطريات والبكتيريا والفيروسات، كما أن لديها قدرات مضادة للالتهابات ، والتي تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب .

5. تقليل آثار الصدفية:



الصدفية هى حالة التهابية تسبب بقع حمراء وحكة ومتقشرة، يمكن التحكم فيها بشكل أفضل باستخدام الصبار في المزيج ، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

6. تباطؤ علامات الشيخوخة:



نظرًا لأن الصبار يحتوي على فيتامينات C و E، فمن المنطقي أنه قد يساعد فى منع تكوين الجذور الحرة، وهى الجزيئات التى تسبب تلف الخلايا، وفي الوقت نفسه ، يعمل حمض الساليسيليك الذي يحتوي عليه كمقشر لطيف وبمجرد أن تبتعد خلايا الجلد الميتة المزعجة عن الطريق، قد تخترق منتجات العناية بالبشرة الأخرى السطح بشكل أفضل وتقوم بعملها بشكل أكثر فعالية نتيجة لذلك.