50 سنة سجن لسلفادورية أجهضت نفسها فى مرحاض.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

حكمت السلطات السلفادورية على امرأة عانت من حالة طارئة أثناء الولادة وولدت في مرحاض منزلها بالسجن 50 عاما بتهمة القتل العمد، حيث تعتبر السلفادور واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية صرامة ضد الإجهاض، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن

وأشارت الصحيفة إنه حُكم على السلفادورية ليسلي راميريز بالسجن 50 عامًا بتهمة القتل العمد، وقال الادعاء العام أن الأم قتلت طفلها بعد ولادته ، بينما قال المدافعون عنها إنها تعرضت للإجهاض رغم إرادتها.

وأوضحت الصحيفة أن الأم تنتمى لعائلة فقيرة يعملون مزارعين ، ويعيشون في منزل بدون ماء أو كهرباء ، وعندما شعرت بألم الولادة ، ذهبت لمرحاض منزلها ، وولدت فتاة عمرها ما بين 37 و40 أسبوعا من الحمل، ولكنها توفيت بعد ساعات من ولادتها.

وقالت راميريز في ذلك الوقت: "شعرت أن شيئًا ما خرج مني ، وأصيبت بالذعر"، وتم نقلها إلى المستشفى وتلقت ثلاث عمليات نقل دم، ثم تم القبض عليها.

في السلفادور ، يصنف المدعون العامون والقضاة حالات الولادة الطارئة وحالات الإجهاض على أنها "جريمة قتل مشدد" ، تصل عقوبتها إلى 50 عامًا.

وتعتبر هذه المرة الأولى منذ تجريم الإجهاض في السلفادور منذ حوالى 20 عاما، يتم فرض أقصى عقوبة على جريمة القتل العمد، وهى 50 عاما .

في العام الماضي ، وجدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن دولة السلفادور مسؤولة عن قضية مانويلا ، وهي امرأة سلفادورية توفيت في السجن في عام 2010 ، وهي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا لولادة خارج المستشفى مصنفة على أنها القتل المشدد.