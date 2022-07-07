3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس خلال يونيو الماضى

كتب - أحمد يعقوب

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 9 آلاف و633 شهادة جمركية وارد نهائى خلال يونيه الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار».

أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت 742 مليونًا و466 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و740 مليونًا و717 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 468 مليونًا و117 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول 3234 بيانًا جمركيًا خلال يونيه الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، بقيمة إجمالية 8 مليارات و616 مليونًا و95 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و857 ألف جنيه.

أشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال يونيه الماضى بلغت نحو 3 مليارات و987 مليونًا و289 ألف جنيه.