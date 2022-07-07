يوم التروية.. 4 أعمال للحاج حتى يوم عرفة.. تعرف عليها

كتب لؤى على

انطلقت اليوم الخميس أعمال مناسك الحج "يوم التروية"، وهو اليوم الثامن من ذي الحجَّة، وينطلق فيه الحجاج إلى مِنى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمِنى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة، وسُميَ يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ : [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى].

ومن اعمال يوم التروية فهى على النحو الآتى:

1- الاغتسال ولبس ملابس الإحرام

2- ينوى أداء المناسك، ويهل بالحج قائلا: " لبيك حجا"

3- يتجه إلى منى ويصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بلا جمع ما عدا الفجر و المغرب

4- يبيت فى منى حتى طلوع شمس يوم عرفة