وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد سير العمل بمستشفى قويسنا المركزى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، سير العمل بمستشفى قويسنا المركزى لتفقد سير العمل ومدى جاهزية كافة الأقسام بالمستشفى استعداداً لاحتفالات عيد الأضحى المبارك .

ورافق وكيل صحة المنوفية فى جولته التفقدية، الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية، والدكتورة مروة قطب مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وبحضور الدكتور محمد عتمان، والدكتورة نهاد فريد نائبى مدير المستشفى ، والدكتور محمد رضا وكيل المستشفى، والأطقم الطبية المعاونة.

جدير بالذكر أنه قد تم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وأقسام الداخلى ووحدة الغسيل الكلوى ووحدات معالجة المياه والمخازن بالمستشفى ، حيث تم التأكد من توافر المخزون الكافى من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى توافر أكياس الدم بجميع فصائله وتم تفقد أحوال المرضى والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

كما تفقد المساحة الكلية للمستشفى لبحث إمكانية تطوير شامل لرفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وفى ختام جولته تقدم وكيل صحة المنوفية بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم المقدمة للخدمة بالمستشفى وتم التشديد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من الانضباط الإدارى والالتزام بالنوبتجيات بأقسام الاستقبال والطوارئ خلال الفترة القادمة تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية خلال أيام العيد.

كما تفقد الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مستشفى أشمون العام ومدى جاهزية المستشفى بحضور مسئولى الطب العلاجي، الدكتور أحمد رجب، والدكتور محمد عبد المنعم، وممثلى جميع الإدارات الفنية بالمديرية وبحضور الدكتور محمد شتات مدير المستشفى، والأطقم الطبية بالمستشفى .

جاء ذلك بناءا على تكليف الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بمتابعة سير العمل بجميع المستشفيات ومتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتم التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى وتفقد مدى جاهزية جميع الأقسام والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم استعداداً لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وفى نفس السياق تم تفقد سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى من قِبَل ممثلى الإدارات الفنية بالمديرية من إدارات الجودة و مكافحة العدوى والتمريض والمعامل وتفتيش الأغذية والسلامة والصحة المهنية كل فيما يخصه، ومتابعة التجهيزات اللازمة للانتهاء من غرفتى العمليات المزمع الانتهاء منهم قريباً بالتعاون مع ممثلى المجتمع المدني.