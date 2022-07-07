وكيل صحة السويس : رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

أكد الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بمحافظة السويس أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظه استعدادًا لعيد الاضحى المبارك وتوزيع الأطباء على مدار أيام العيد والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبيه والادويه في المخازن .
وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات لليوم السابع، أنه تم إلغاء الإجازات في جميع أقسام الطوارئ بمستشفى السويس العام بالاضافه الى تفعيل غرف العمليات داخل مديريه الصحة والمستشفيات للتحرك العاجل حالة وصول أي بلاغات عن تعرض أي مواطن لحالات مرضيه او حوادث، مشيرا إلى أنه تم التأكد من مخازن المستشفيات علي توفر جميع المستلزمات الطبيه والأدوية كذلك الغازات التي تستخدم في التعامل الطبي مع المرضي.
وقال الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس أن جميع الخدمات العلاجيه الطارئه داخل المستشفيات التابعه لوزاره الصحه تقدم مجاناً دون أي رسوم، مطالبا المواطنين بالحصول على إيصال رسمي معتمد من المستشفى في حاله طلب أي رسوم.
وكيل صحة السويس : رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحىالخميس، 07 يوليه 2022 11:16 ص
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أكد الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بمحافظة السويس أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظه استعدادًا لعيد الاضحى المبارك وتوزيع الأطباء على مدار أيام العيد والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبيه والادويه في المخازن .
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