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وكالة الأدوية الأوروبية: أوروبا تشهد موجة جديدة من كورونا

الخميس، 07 يوليه 2022 06:30 م
وكالة الأدوية الأوروبية: أوروبا تشهد موجة جديدة من كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أن أوروبا تشهد موجة جديدة من كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 552 مليونا و568 ألفا و662 إصابة.

 

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و344 ألفا و993 وفاة.

 

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 88.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.6 مليون.

 


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