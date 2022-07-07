وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها فى الوحدة الصحية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت قرية كفر الحمل التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها فى الوحدة الصحية بالقرية، حيث أصيبت بأزمة قلبية وحاول الأطباء إنقاذ حياتها ولكنها فارقت الحياة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونعت مديرية الصحة بالمنوفية، الممرضة المتوفية فى بيان لمديرية الصحة جاء فيه "تتقدم مديرية الشئون الصحية بالمنوفية برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة وجميع قيادات المديرية بخالص العزاء فى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة سماح السيد الممرضة بالوحدة الصحية بقرية كفر الحما التابعة لإدارة أشمون الصحية" .

وأشار بيان مديرية الصحة فى محافظة المنوفية، إلى أن الممرضة توفيت أثناء أداء عملها بالوحدة الصحية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها و ذويها الصبر و السلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.