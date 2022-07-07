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وسائل إعلام بريطانية: جونسون يعين أعضاء جدد فى حكومته بدلا من المستقيلين

الخميس، 07 يوليه 2022 12:47 م
وسائل إعلام بريطانية: جونسون يعين أعضاء جدد فى حكومته بدلا من المستقيلين بوريس جونسون
كتب سمير حسنى

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أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن رئيس الحكومة بوريس جونسون، قام بتعيين أعضاء جدد في حكومته بدلا من الأعضاء المستقيلين.

عقد مجلس العموم البريطاني، جلسة طارئة، اليوم الخميس، قبيل الاستقالة المرتقبة لرئيس الحكومة بوريس جونسون، وأعرب عدد من النواب، خلال الجلسة، عن ارتياحهم من قرار جونسون المرتقب، بينما شدد آخرون على اهمية رحيل الحكومة نظرا لعدم تقديمها الخدمات للبريطانيين.

كان السير كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني قال إن استقالة بوريس جونسون هي أخبار جيدة للبلاد، وفقا لصحيفة الجارديان، وقال ستارمر في بيان: "إنها لأخبار جيدة للبلاد أن استقال بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء، لكن كان يجب أن يحدث منذ زمن بعيد كان دائما غير لائق للمنصب، لقد كان مسؤولاً عن الأكاذيب والفضائح والاحتيال ويجب أن يشعر جميع المتواطئين بالخزي التام".

وأضاف البيان: "تسبب حزب المحافظين في حالة من الفوضى في البلاد خلال أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود ولا يمكنهم الآن التظاهر بأنهم هم من يفرزونه ، لسنا بحاجة إلى تغيير حزب المحافظين في القمة - نحن بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة .. نحن بحاجة إلى بداية جديدة لبريطانيا"


بوريس جونسون

بريطانيا

حكومة جونسون

استقالة جونسون



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