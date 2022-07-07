وزير سابق بحكومة جونسون: بوريس يجب أن يعتذر للملكة.. و"باكنجهام" يرفض التعليق

كتبت: نهال أبو السعود

رفض قصر باكنجهام التعليق على ما إذا كانت الملكة اليزابيث قد أجرت أي اتصال مع بوريس جونسون صباح الخميس ، وقال مسئولين بالقصر ان الملكة موجودة في قلعة وندسور وأنها عقدت حديثها الأسبوعي عبر الهاتف مع جونسون مساء الأربعاء.

من جانبه قال النائب عن حزب المحافظين جورج فريمان الذي استقال من منصبه كوزير للعلوم، إن بوريس جونسون يجب أن يعتذر للملكة ونصحها باستدعاء رئيس وزراء مؤقت.

وكتب فريمان عبر تويتر: "يحتاج بوريس جونسون إلى تسليم أختام المنصب ، والاعتذار لجلالة الملكة، ونصحها بالاتصال برئيس وزراء مؤقت لتولي المسؤولية اليوم حتى يتمكن الوزراء من العودة إلى العمل، ويمكننا اختيار قائد محافظ جديد لمحاولة إصلاح الضرر، وإعادة بناء الثقة".

هناك دعمًا متزايدًا في حزب المحافظين للاقتراح الذي يقضي بضرورة إجبار بوريس جونسون على التنحي على الفور ووضع دومينيك راب ليتولى منصب رئيس الوزراء المؤقت، وفقا لاقتراح مقدم من دومينك كامينجز مساعد جونسون السابق الذي انقلب ضده.

وزعم كبير المساعدين السياسيين السابقين لرئيس الوزراء ، الذي تحول إلى خصمه ، أن رئيس الوزراء "يلعب لكسب الوقت وسيحاول البقاء".

في نفس السياق قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، نقلاً عن مصادر داخل الحكومة البريطانية وحزب المحافظين إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيظل في منصبه بالحكومة حتي ديسمبر المقبل ، حيث من المقرر اجراء انتخابات علي رئاسة حزب المحافظين هذا الصيف، موضحة أن جونسون سيظل رئيساً للوزراء لحين انعقاد مؤتمر المحافظين في أكتوبر المقبل.