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وزير سابق أجاز للسعوديات ممارسة المحاماة.. من هو محمد العيسى خطيب عرفة؟

الخميس، 07 يوليه 2022 10:11 ص
وزير سابق أجاز للسعوديات ممارسة المحاماة.. من هو محمد العيسى خطيب عرفة؟ الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى
إعداد شيماء بهجت

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قررت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، تكليف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، لأداء الخطبة والصلاة يوم عرفة لموسم الحج لهذا العام.

ووفيما يلى نستعرض بعض المعلومات عن الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى:ـ

1ـ ولد الدكتور العيسى عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية فى 10 يونيو عام 1965.

2ـ  حصل الدكتور محمد العيسى على بكالوريوس الفقه الإسلامى المقارن فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على ماجستير فى الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالى للقضاء بجامعة الإمام

 3ـ حصل على دكتوراة في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.

4 ـ تخصص الدكتور العيسى أكاديميًا فى الشريعة والقانون الدستورى والإدارى، وله مؤلفات ومقالات فى الشريعة والقانون، والعديد من القضايا الفكرية، كما درّس مادة الشريعة والقانون في بعض الجامعات السعودية، وأشرف وناقش العديد من رسائل الدكتوراة والماجستير، وألقى العديد من المحاضرات في جامعات العالم، ومؤسسات فكرية عالمية.

5 ـ أصبح العيسى، وزيرًا للعدل، فى 14 فبراير 2009، وفى العام نفسه صدر أمر ملكى بتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

6ـ اختير الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أميناً عاماً ل رابطة العالم الإسلامى خلفاً للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى.

7ـ إبان فترة توليه وزارة العدل، قدم إصلاحات مشهودة، وتبنى مشروع تقنين الأحكام القضائية.

 8ـ شهد عهده فى وزارة العدل إصدار أول رخصة محاماة للمرأة السعودية.

9 ـ عُرف تبنيه دعوة الجاليات الإسلامية فى البلدان غير الإسلامية إلى احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن تكون مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية وفق القوانين وبالطرق السلمية، وأن عليهم احترام القرار النهائي الذي يفصل في مطالبتهم سواء كان تشريعيًا أو قضائيًا، حسبما نقل موقع "العين".

10ـ منحته الحكومة الماليزية أعلى أوسمتها وأعلى ألقابها وهو وسام "فارس الدولة" بلقب "داتو سري"لجهوده في نشر الوسطية حول العالم، بحسب ما نقل موقع "العين".


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