وزير دفاع بريطانيا يتخلى عن جونسون ويدعو المحافظين لـ"تصويت ثقة"

كتبت: نهال أبو السعود

دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس نواب حزب المحافظين لاجراء تصويت بشأن استمرار بوريس جونسون، وكتب والاس عبر حسابه على توتير: "يلتزم عدد منا بالحفاظ على أمن هذا البلد ، بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء. للحزب آلية لتغيير القادة وهي الآلية التي أنصح الزملاء باستخدامها. في غضون ذلك، لن يغفر لنا الجمهور إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة".

وفقا لصحيفة أي نيوز، يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ازمة جديدة بعد استقالة عدد من كبار وزراء حكومته بدءا من أمناء البرلمان الى الوزراء في المناصب العليا، وبدأت الاستقالات باسمين رئيسيين، وزير الصحة ساجد جافيد والمستشار ريشي سوناك ، اللذين أعلنا قرارهما على تويتر مساء الثلاثاء.

في هجوم شخصي عنيف على جونسون، انتقد ساجد جافيد تصرفات رئيس الوزراء في الأشهر الأخيرة، قائلاً إنه لم يعد بإمكانه البقاء في المنصب "بضمير حي"، وأعلن ريشي سوناك استقالته من منصبه كمستشار في رسالة نشرت بعد دقائق ، مما أثار الشكوك في أن المغادرة كانت منسقة.

وقال سوناك إن الجمهور "يتوقع بحق أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد وأنه لم يأخذ باستخفاف قراره بالاستقالة من منصب المستشار خلال أزمة تكاليف المعيشة والحرب في أوكرانيا.

وقال: "أدرك أن هذه قد تكون وظيفتي الوزارية الأخيرة ، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

في الوقت نفسه، تحدث نواب حزب المحافظين وكبار موظفي الخدمة المدنية في الأسابيع الأخيرة عن عدم ثقتهم المتزايدة بجونسون ، الذي نجا بصعوبة من التصويت على الثقة الشهر الماضي ، بينما كان رده على رحيل بينشر الأسبوع الماضي هو الأحدث في سلسلة طويلة من الفضائح التي أفسدت رئيس الوزراء.