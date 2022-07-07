وزير الشؤون الإسلامية السعودى: نسير مع الأزهر فى طريق نشر الوسطية و الاعتدال

مكة المكرمة - كتبت رحمة رمضان ومنال القاضي

أكد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة ب الحج والعمرة والزيارة ، أن المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولى العهد تسير فى خطى ثابته للتطوير فى كافة الاتجاهات و على رأسها الخطاب الديني لنشر الاعتدال و الوسطية الدينية و البعد عن التشدد.

وأضاف بن عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تسير مع الأزهر الشريف فى مصر فى نفس الطريق للقضاء على الإرهاب الديني والتطرف والتشدد ونشر الاعتدال والوسطية في الدين.

وأشار بن عبد العزيز ، إلى أنه لا يوجد أي فرق بين الرجل والمرأة إلا من حيث الكفاءة ، مشيرا إلى أنه تم تعيين أكثر من 3800 امرأة بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة السعودية وجميعهم أثبتوا كفاءة غير متوقعة وتفوقوا على كثير من زملائهم الرجال.