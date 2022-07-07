وزير الإعلام الكويتى: نفتخر بشراكاتنا الاستراتيجية مع مصر على وجه الخصوص

كتب: أحمد جمعة

رأى وزير الإعلام والثقافة الكويتى الدكتور حمد روح الدين أن التاريخ السياسي المصري مليء بالأحداث التي سجل فيها الشعب المصري أعلى أنواع الدرجات من الدروس التي ترفع الرأس، وحافظ من خلالها على وطنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأضاف وزير الاعلام الكويتي، في تصريح على هامش مشاركته في حفل أقامته السفارة المصرية أول من أمس، لمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، ان "هذه الذكرى خالدة في نفوس المصريين، وفي نفوس الشعوب العربية لما فيها من قصص لكفاح الشعب المصري من أجل نيل الحرية والمحافظة على الوطن واستقراره."وقال: "حضرنا بكل فخر واعتزاز للمشاركة في هذه الفعالية، واستغل هذه المناسبة لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضاً الشعب المصري، لما قدموه ويقدمونه من تضحيات، وهذه التضحيات مستمرة وأدت إلى ديمومة الدولة وتطورها وتقدمها."

ورداً على سؤال عن التعاون بين وزارتي الإعلام في الكويت ومصر، أوضح روح الدين أن "وزارة الإعلام لديها الكثير من الشراكات الاستراتيجية والتبادل الاعلامي مع دول المنطقة، منها الخليجية والعربية، ومصر على وجه الخصوص، ونفتخر بهذا الأمر، ونحن مستمرون على هذا النهج."

كما عبر عن الشكر للسفير المصري أسامة شلتوت على الدور الكبير الذي يقوم به وعلى جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه، ثمّن السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت في تصريح مماثل دعم الكويت المستمر لبلاده على المستويين الاقتصادي والسياسي منذ ثورة 23 يوليو التي نحتفل بها، معرباً عن الشكر لحكومة الكويت وشعبها على دعمهم المستمر لبلاده ورعاية الجالية المصرية.

وتابع بالقول "علمتنا الجائحة أن نتحد ونتعاون لتخطي المستحيل، وزادت من إصرارنا في دفع مسيرة العمل المشترك، وليس هناك من نموذج يُحتذى به لهذا التعاون أفضل من نموذج العلاقات المصرية - الكويتية المتجذرة، والتي شهدت أخيراً زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ليقدم تهانيه بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، وعقد مباحثات تناولت سبل دفع العلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب فضلاً عن تنسيق وتبادل للرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك."