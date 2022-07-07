اليوم السابع
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وزيرة خارجية بريطانيا: علينا الاتحاد للبحث عن قائد جديد.. واندبندنت تعلق: قيادة محتمله

الخميس، 07 يوليه 2022 03:06 م
وزيرة خارجية بريطانيا: علينا الاتحاد للبحث عن قائد جديد.. واندبندنت تعلق: قيادة محتمله ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية
كتبت: نهال أبو السعود

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كسرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس صمتها بشأن استقالة بوريس جونسون، داعية إلى "الهدوء والوحدة" حتى يتم العثور على زعيم جديد.

 

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، قالت وزيرة الخارجية إن رئيس الوزراء "اتخذ القرار الصائب" بالاستقالة.

 

كانت تروس في رحلة إلى الخارج لزيارة إندونيسيا ، بينما انهارت حكومة جونسون من حوله ولم تتحدث علنًا حتى الآن عن الاضطرابات في وستمنستر، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها قيادة محتملة تأمل في استبدال رئيس الوزراء.

 

وقالت في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "رئيس الوزراء اتخذ القرار الصحيح.. حققت الحكومة بقيادة بوريس العديد من الإنجازات مثل تقديم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واللقاحات ودعم أوكرانيا"

 

وأضافت: "نحن بحاجة إلى الهدوء والوحدة الآن ومواصلة الحكم حتى يتم العثور على زعيم جديد".

 

على الرغم من أن تروس لم تعلق علنًا على الوضع في وستمنستر ، إلا أنها أوضحت من خلال مصادر مقربة منها أنها تقف إلى جانب رئيس الوزراء.

 

وواجهت حكومة جونسون سلسلة من الأزمات المتتالية علي مدار الأشهر القليلة الماضية ، بدأت بأزمة حفلات داونينج ستريت ، والتي كشفت خلالها وسائل إعلام بريطانية عدم التزام الحكومة، بما فيها بوريس نفسه بقواعد الإغلاق الخاص بكورونا في الموجة الأولي من الوباء ، حيث أقيمت احتفالات ومناسبات اجتماعية في مقار حكومية بالمخالفة للقواعد.

 

 

 


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