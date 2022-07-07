اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 08:14 م
أكرم القصاص
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وزيرة الخارجية الكندية: لن أصافح لافروف خلال فعاليات قمة الـ20

الخميس، 07 يوليه 2022 07:10 م
وزيرة الخارجية الكندية: لن أصافح لافروف خلال فعاليات قمة الـ20 وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي
أ ش أ

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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الخميس، مشاركته في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، مشيرة إلى أنها لن تصافح نظيرها الروسي سيرجي لافروف في اجتماع هذا الأسبوع.
وقالت الوزيرة - للصحفيين - سأواجه وزير الخارجية الروسي بـ"الحقائق".
وفي مارس الماضي، انضمت جولي إلى كثيرين آخرين في الانسحاب من اجتماع للأمم المتحدة في جنيف عندما بدأ لافروف، الذي فرضت كندا عقوبات عليه قبل أيام، التحدث.
لكن حضور كندا إلى جانب روسيا في إندونيسيا يخلق مأزقا دبلوماسيا في مجموعة العشرين.
وقالت جولي مؤخرا إنه من غير المقبول أن يحضر مسؤول كندي حفل استقبال أقامته السفارة الروسية في أوتاوا. لكنها قالت إنه إذا لم تحضر هي ووزراء الخارجية الآخرون المعارضون للحرب الروسية في أوكرانيا قمة مجموعة العشرين، فقد يعمل ذلك لصالح الكرملين؛ مما يسمح له بالترويج لروايته عن الحرب. وقالت: "إذا لم تكن كندا على الطاولة ، فستفوز روسيا". وفقا لها.


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