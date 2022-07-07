وزيرة البيئة: إطلاق النسخة الثانية من الحوار الوطنى للمناخ أغسطس المقبل

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من الحوار الوطني للمناخ في أغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخة الأولى منه، مؤكدة على دور المواطن في التصدي لآثار تغير المناخ.

وشددت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دور المواطن فى التصدى لأثار تغير المناخ، هو ما دفع الحكومة المصرية لإطلاق الحوار الوطني الأول للمناخ في أبريل الماضي لرفع الوعى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه أيضا هناك دور هام لشركاء التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والشركاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومشروعاتها، حيث تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وأيضاً حوكمة المناخ من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ والتي بدأتها مصر مبكراً، لللعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية العامة للدولة واعلان السندات الخضراء، لتنفيذ مشروعات تعني بالبيئة والتخفيف والتكيف.