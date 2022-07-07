اليوم السابع
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وزارة الرى: زيادة معدلات الأمطار على منابع نهر النيل خلال شهر يوليو

الخميس، 07 يوليه 2022 09:15 ص
وزارة الرى: زيادة معدلات الأمطار على منابع نهر النيل خلال شهر يوليو وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي واجراءات التعامل مع فترة أقصى الإحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة .
 
واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث أظهرت المؤشرات الأولية زيادة معدلات الامطار على منابع النيل خلال شهر يوليو - ، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر ، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى.
 
كما استعرض سيادته الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.
 
وصرح عبد العاصى، بأن الوزارة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة فترة أقصى الإحتياجات بنجاح، وبأقل معدلات من الشكاوى ، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، مؤكداً على الإستمرار في بذل نفس الجهد خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح وتوفير الخدمات لكافة المنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بما ينعكس على تقليل شكاوي المياه.
 
ووجه عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الموقف المائى أولاً بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.
 

وزارة الرى نهر النيل

الفيضان

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إيراد نهر النيل



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